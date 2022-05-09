Вратарь «Колорадо» Кюмпер может сыграть в 4-м матче с «Нэшвиллом»

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Вратарь «Колорадо» Дарси Кюмпер может сыграть в четвертом матче серии с «Нэшвиллом».

Голкипер получил травму в третьей игре (7:3, 3-0 в серии). В концовке первого периода форвард «Предаторс» Райан Джохансен попал ему клюшкой в глаз через прутья маски.

«Его глаз, к счастью, в порядке. У него небольшой отек, так что я думаю, он может сыграть завтра, если отек спадет», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Четвертый матч серии пройдет 10 мая.

Вратарь «Колорадо» получил в глаз черенком клюшки. Не спасла даже маска

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