Василевский выиграл 39-й матч в сезоне и разделил с Бобровским 1-е место по победам по итогам регулярки

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сергей Бобровский НХЛ Якоб Маркстрем Андрей Василевский Дарси Кюмпер Игорь Шестеркин Юусе Сарос Хоккей

Андрей Василевский одержал 39-ю победу в сезоне НХЛ в матче с «Айлендерс».

Россиянин отразил 33 броска из 37 и помог «Тампе» обыграть «островитян» (6:4) в заключительном матче регулярного чемпионата. 

На его счету стало 39 побед в нынешнем сезоне. Василевский разделил 1-е место по этому показателю с Сергеем Бобровским из «Флориды». 

Третье место занял Юусе Сарос («Нэшвилл», 38), пропустивший последний матч своей команды из-за травмы.

Четвертое место разделили Якоб Маркстрем («Калгари») и Дарси Кюмпер («Колорадо») – по 37, пятое занял Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 36). 

Со статистикой Василевского можно ознакомиться здесь

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