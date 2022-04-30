Василевский выиграл 39-й матч в сезоне и разделил с Бобровским 1-е место по победам по итогам регулярки

Андрей Василевский одержал 39-ю победу в сезоне НХЛ в матче с «Айлендерс».
Россиянин отразил 33 броска из 37 и помог «Тампе» обыграть «островитян» (6:4) в заключительном матче регулярного чемпионата.
На его счету стало 39 побед в нынешнем сезоне. Василевский разделил 1-е место по этому показателю с Сергеем Бобровским из «Флориды».
Третье место занял Юусе Сарос («Нэшвилл», 38), пропустивший последний матч своей команды из-за травмы.
Четвертое место разделили Якоб Маркстрем («Калгари») и Дарси Кюмпер («Колорадо») – по 37, пятое занял Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 36).
Со статистикой Василевского можно ознакомиться здесь.