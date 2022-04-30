Василевский выиграл 39-й матч в сезоне и разделил с Бобровским 1-е место по победам по итогам регулярки

одержал 39-ю победу в сезоне в матче с «Айлендерс».

Россиянин отразил 33 броска из 37 и помог обыграть «островитян» (6:4) в заключительном матче регулярного чемпионата.

На его счету стало 39 побед в нынешнем сезоне. Василевский разделил 1-е место по этому показателю с Сергеем Бобровским из «Флориды».

Третье место занял Юусе Сарос («Нэшвилл», 38), пропустивший последний матч своей команды из-за травмы.

Четвертое место разделили («Калгари») и Дарси Кюмпер («Колорадо») – по 37, пятое занял («Рейнджерс», 36).

Со статистикой Василевского можно ознакомиться здесь.