Агент Михайлиса: «Существуют определенные разговоры по НХЛ. Он определится с командой после ЧМ»

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Игорь Парашкин высказался о будущем форварда Никиты Михайлиса.

«Есть команды, которые заинтересованы в нем, после чемпионата мира он определится с командой. Существуют определенные разговоры по НХЛ, в совокупности всех предложений будет приниматься решение.

Круг команд, которые могут делать приличные предложения с выкупом, очень мало. Все зависит от того, как он проявит себя на чемпионате мира», – сообщил агент Михайлиса.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. 

В сезоне-2021/22 Михайлис стал лучшим бомбардиром «Барыса».

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