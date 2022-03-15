Президент «Барыса»: «Хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, тройку Михайлис – Волк – Лилья»

Борис Иванищев рассказал о том, каких хоккеистов «Барыс» хочет оставить на следующий сезон КХЛ.
«Мы хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, в первую очередь, тройку Никита Михайлис – Кертис Волк – Якоб Лилья и остальных казахстанцев.
Сезон еще не закончился и требования КХЛ неизвестны, возможно, будет сокращение легионеров, либо нет.
Вся официальная информация, скорее всего, начнет появляться в мае.
В очередной раз хочу попросить всех доверять только нашим официальным ресурсам и не обращать внимание на различные слухи», – сказал президент «Барыса».