5-й бомбардир регулярки КХЛ Михайлис интересен «Авангарду». Он в шорт-листе клуба (Metaratings)

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Нападающий Никита Михайлис может перейти в «Авангард» из «Барыса».

Игрок сборной Казахстана находится в шорт-листе омского клуба, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что «Авангард» проявляет активный интерес к 26-летнему форварду.

Контракт Михайлиса действует до 30 апреля. Он является ограниченно свободным агентом.

Михайлис занял пятое место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне. Он набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах. В среднем форвард проводил на льду 18:06.

Нападающий выступает за «Барыс» с сезона-2014/15.

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