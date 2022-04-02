5-й бомбардир регулярки КХЛ Михайлис интересен «Авангарду». Он в шорт-листе клуба (Metaratings)

Нападающий может перейти в «Авангард» из .

Игрок сборной Казахстана находится в шорт-листе омского клуба, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что проявляет активный интерес к 26-летнему форварду.

Контракт Михайлиса действует до 30 апреля. Он является ограниченно свободным агентом.

Михайлис занял пятое место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате в этом сезоне. Он набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах. В среднем форвард проводил на льду 18:06.

Нападающий выступает за «Барыс» с сезона-2014/15.