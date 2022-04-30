«Барыс» сделал квалификационные предложения Михайлису и пяти игрокам

Теги КХЛ Барыс Андрей Шутов Кирилл Шестаков Егор Петухов Никита Михайлис Алихан Асетов Валерий Орехов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов следующим игрокам:

Андрей Шутов, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Аркадий Шестаков – предложены двухсторонние соглашения сроком на два сезона;

Егор Петухов – двухстороннее соглашение сроком на один сезон;

Никита Михайлис – одностороннее соглашение сроком на один сезон.

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