«Барыс» сделал квалификационные предложения Михайлису и пяти игрокам

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов следующим игрокам:
Андрей Шутов, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Аркадий Шестаков – предложены двухсторонние соглашения сроком на два сезона;
Егор Петухов – двухстороннее соглашение сроком на один сезон;
Никита Михайлис – одностороннее соглашение сроком на один сезон.
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