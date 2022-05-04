ЧМ-2022. Дивизион 1А. Венгрия сыграет с Литвой, Словения против Румынии

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Словения сыграет с Румынией на чемпионате мира в дивизионе 1А.

В турнире, проходящем в Словении, принимают участие 5 команд. Две лучшие в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе. 

Худшая команда отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши. 

ЧМ-2022

Дивизион 1А 

Литва – Венгрия
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Hala Tivoli»
Онлайн матча Видео

 

Румыния – Словения
Дата проведения
4 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Венгрия – 3 (1), Словения – 3 (1), Румыния – 0 (0), Литва – 0 (1), Южная Корея – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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