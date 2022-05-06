ЧМ-2022. Дивизион 1А. Южная Корея сыграет с Литвой, Словения против Венгрии

Словения сыграет с Венгрией на чемпионате мира в дивизионе 1А.
В турнире, проходящем в Словении, принимают участие 5 команд. Две лучшие в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе.
Худшая команда отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши.
ЧМ-2022
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «Hala Tivoli»
- Дата проведения
- 6 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
Положение команд: Венгрия – 6 (2), Словения – 6 (2), Южная Корея – 3 (2), Румыния – 0 (2), Литва – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.