ЧМ-2022. Дивизион 1А. Южная Корея сыграет с Литвой, Словения против Венгрии

Словения сыграет с Венгрией на чемпионате мира в дивизионе 1А.

В турнире, проходящем в Словении, принимают участие 5 команд. Две лучшие в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе.

Худшая команда отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши.

ЧМ-2022

Дивизион 1А

Положение команд: Венгрия – 6 (2), Словения – 6 (2), Южная Корея – 3 (2), Румыния – 0 (2), Литва – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.