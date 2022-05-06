ЧМ-2022. Дивизион 1А. Южная Корея сыграет с Литвой, Словения против Венгрии

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Словения сыграет с Венгрией на чемпионате мира в дивизионе 1А.

В турнире, проходящем в Словении, принимают участие 5 команд. Две лучшие в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе. 

Худшая команда отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши. 

ЧМ-2022

Дивизион 1А 

Южная Корея – Литва
Дата проведения
6 мая, 16.30, «Hala Tivoli»
Онлайн матча Видео

 

Словения – Венгрия
Дата проведения
6 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Венгрия – 6 (2), Словения – 6 (2), Южная Корея – 3 (2), Румыния – 0 (2), Литва – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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