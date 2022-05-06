Александр Степанов о Шипачеве: «Ни разу не слышал, что он какой-то заподлянщик, чтобы с ним кто-то не общался или не дружил»

Александр Степанов поделился мнением о форварде .

Вчера «Динамо» обменяло игрока в .

«Он теряется в плей-офф? Вадик выигрывал кубки, также он олимпийский чемпион. Это те турниры, в которых как раз хоккеисты доказывают свою состоятельность. Может быть, в ему не хватило состава, чтобы составить конкуренцию сопернику.

Против первого звена всегда играют агрессивно, их перекрывают. И, возможно, вторые-третьи звенья не помогли – лидеров перекрыли, а остальные ребята не справились.

Главное качество Вадима? Он организатор. У него есть, конечно, снайперские качества, но по мне он больше организатор. Кто-то может посчитать его немного жадным, так как он зарабатывает очки, но он определенно делает свое дело.

У Шипачева безупречная репутация? Я ни разу не слышал, что он какой-то заподлянщик, чтобы с ним кто-то не общался или не дружил», – сказал экс-нападающий «Ак Барса» в интервью «Бизнес Online».