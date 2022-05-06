Владимир Мышкин: «Шипачев может доминировать в КХЛ еще не один сезон. По меркам Попова и Кошечкина он в общем-то молод»

Владимир Мышкин считает, что может долго доминировать в .

– Как объяснить, что Попов доминирует в КХЛ в 41 год, а Кошечкин – в 39?

– Во-первых, это говорит о мастерстве и профессионализме этих игроков, как говорится, не стареют душой ветераны. Во-вторых, наверное, уровень КХЛ растет не так быстро, как нам всем хотелось бы, у молодежи не всегда получается подпирать опытных игроков. Нам всем здесь есть над чем задуматься – в том числе и лиге.

Возьмите, например, теперь уже экс-капитана «Динамо» Вадима Шипачева. Ему 35, он не молод, но посмотрите, с каким запасом играет, как уверенно в лиге себя чувствует, как не дает усомниться в своем лидерстве по системе «гол плюс пас».

– Вы, как динамовец, тяжело восприняли обмен Шипачева в «Ак Барс»?

– Потеря мастера такого уровня – это всегда событие. Но , видимо, оценив все обстоятельства, решило встать на новые рельсы. Или было вынуждено это сделать.

Считаю, ветеранам команды, всем болельщикам нужно бело-голубых поддержать, другого выбора у нас нет.

– Казань теперь – главный фаворит КХЛ?

– Посмотрим за другими трансферами. Но пока – да, мощно усилился. Тот же Шипачев по меркам героев прошедшего сезона Попова и Кошечкина в общем-то молод, а значит, может доминировать в лиге еще не один сезон.

Другое дело, что экс-лидеры «Динамо», а также, судя по прессе, тренер приходят в новую команду и новый регион. Всегда нужно правильно почувствовать его менталитет, поэтому легкой жизни в спорте никому не гарантировано, – сказал бывший вратарь сборной СССР.