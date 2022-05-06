Плющев о Шипачеве и Войнове: «Ак Барс» хочет выиграть Кубок Гагарина, поэтому берет игроков, на которых Знарок рассчитывает»

прокомментировал изменения в составе .

– «Ак Барс» подписал Шипачева, Войнова из «Динамо», Хафизуллина и Семенова на рынке свободных агентов. Что вы об этом думаете, насколько это действительно главное событие в КХЛ в данный момент?

– Не вижу здесь чего-то экстраординарного. Было ясно, Шипачев и Войнов покинут «Динамо» и перейдут в топ-клуб. Понятно, что не куда-нибудь во вторую восьмерку Запада или Востока КХЛ.

Знарок собирает игроков, которых он знает, с которыми он работал, он на них рассчитывает. Наверное, рассчитывает на Шипачеве построить игру в большинстве, и Войнов будет в этой же компании. Задачи у «Ак Барса» высокие на следующий сезон. Больше не хотят быть просто участниками плей-офф. Хотят выиграть Кубок Гагарина, поэтому берут игроков, на которых рассчитывает Знарок.

– Уже можно говорить, что данные трансферы делают «Ак Барс» одним из фаворитов следующего сезона?

– Трансферная кампания только начинается. Я читал заявление, что СКА будет брать топовых игроков. Вся борьба на рынке еще впереди. Я думаю, что и обладатель Кубка Гагарина ЦСКА тоже возьмет серьезных игроков, которые будут соответствовать статусу чемпиона.

Уступать «Ак Барсу» Кубок Гагарина никто в следующем сезоне не будет. Просто эти лидеры «Динамо» [Войнов и Шипачев] на слуху, поэтому сейчас этому придается такое большое значение. Но это еще не конец трансферной кампании, не точка и даже не запятая.

По всей видимости, «Ак Барс» очень хочет себе вернуть . И я думаю, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу, то есть сезон-два сезона, а остальное уже детали. Болельщик ждет побед ярких, и не просто в гладком календаре, а в финале Кубка Гагарина, – сказал бывший главный тренер сборной России.