Вайсфельд о Федорове: «Скептически относился к его назначению. Но его уверенность передалась игрокам, отсюда и потрясающий камбэк с «Металлургом»

высказался о серии между и «Металлургом».

– Когда «Магнитка» повела в серии 3-1, вы думали, что для ЦСКА уже все кончено?

– Так считал не я один – весь хоккейный мир! Кроме самих армейцев. Изначально-то в серии на них и ставил. Но после осечки во втором матче сразу вспомнился прошлый сезон. В финале с «Авангардом» ЦСКА на первых порах смотрелся неплохо. Потом вдруг что-то в игре сломалось – и все, золото упустили. Казалось, история повторится.

Вдобавок к назначению Федорова на пост главного тренера ЦСКА я относился скептически. Однако Сергею надо отдать должное – даже в самые тяжелые моменты он вел себя очень спокойно. Не сомневаюсь, его уверенность передалась хоккеистам. Отсюда и потрясающий камбэк.

Что касается , то его подкосило не только поражение в овертайме пятого матча, но и поведение Керри в шестом. Почти всю серию магнитогорцы не отвечали на провокации соперника. Действовали на редкость дисциплинированно, было минимум удалений. Доходило до того, что Голдобина били после свистка – а он вообще не реагировал! Стоял и улыбался.

Вот Керри выдержки не хватило. Нельзя сказать, что он в эпизоде с Дальбеком совершил глупость. Пытался применить силовой прием, в рамках правил. Попал в голову. Бывает. Но! Ты же опытный хоккеист, должен думать о последствиях.

В серии с «Авангардом» за удар Шарипзянову в голову тебя уже удаляли до конца игры. Значит, теперь подобный фол автоматически обернется дисквалификацией минимум на один матч. Так играй аккуратно! Зачем бьешь шведа в зоне атаки?! В итоге перед решающей встречей команда остается без ведущего центрфорварда... – сказал экс-генменеджер клубов .