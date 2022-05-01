Сергей Федоров: «ЦСКА расслабил «Металлург», когда проиграл 0:4. Тогда я понял, что они все свои сильные стороны сыграли, может быть»

Сергей Федоров рассказал, как ЦСКА удалось обыграть в финале Кубка Гагарина.

Армейцы отыгрались с 1-3 в серии и победили в решающем матче со счетом 4:1.

– Две серии мы прошли на ноль. Хотя игры были очень хорошие, очень близкие. Мы понимали, что такое «Металлург».

Единственный момент, мы не знали эту команду так, как других соперников, которые встречались нам на пути. Всего две игры в сезоне сыграли с ними. У них необычная команда. Мы учились на своих ошибках во время серии.

– За счет чего вы их взяли?

– Думаю, мы их расслабили, когда 0:4 проиграли [в третьем матче серии]. «Магнитка» – прекрасная команда, любит и может играть с шайбой.

Но тогда я понял, что, может быть, они все свои сильные стороны сыграли. Я понял, нам надо работать. Доказать, что мы можем и как можем, – сказал тренер ЦСКА.

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