Павел Дацюк: «В финале Кубка Гагарина была крутая интрига. Серия получилась захватывающей»

Павел Дацюк прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.
Команда обыграла «Металлург» (4-3 в серии).
– Сергей Федоров, с которым вы вместе играли в «Детройте», как главный тренер привел ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Что скажете бывшему партнеру?
– Не только партнеру. Я сам играл в ЦСКА во время локаута, а Федоров был моим менеджером… Очень здорово, что он выиграл чашу. Я рад за Сергея, что у ЦСКА получилось победить.
Кроме того, они подарили очень интересную серию, которая получилась захватывающей. У меня многие друзья следили за этим финалом, и в нем была крутая интрига, – сказал олимпийский чемпион.