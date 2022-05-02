Павел Дацюк: «В финале Кубка Гагарина была крутая интрига. Серия получилась захватывающей»

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Павел Дацюк прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

Команда обыграла «Металлург» (4-3 в серии).

Сергей Федоров, с которым вы вместе играли в «Детройте», как главный тренер привел ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Что скажете бывшему партнеру?

– Не только партнеру. Я сам играл в ЦСКА во время локаута, а Федоров был моим менеджером… Очень здорово, что он выиграл чашу. Я рад за Сергея, что у ЦСКА получилось победить.

Кроме того, они подарили очень интересную серию, которая получилась захватывающей. У меня многие друзья следили за этим финалом, и в нем была крутая интрига, – сказал олимпийский чемпион. 

Дацюк станет консультантом по развитию молодых хоккеистов

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