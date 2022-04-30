Жамнов о Федорове: «Показал диванным специалистам, сыпавшим критику, что умеет работать. Показал всем, что он на своем месте»

Теги Металлург Мг ЦСКА Алексей Жамнов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Жамнов высказался в адрес диванных критиков Сергея Федорова.

ЦСКА под руководством Федорова выиграл Кубок Гагарина, обыграв в семи матчах «Металлург» в финальной серии.

«Ребята молодцы! Вернулись в серию, проигрывая 1-3. Они смогли проявить характер и остались в игре. Очень рад за них!

Очень рад за Серегу Федорова. Он показал всем, что человек на своем месте. Показал, что он умеет работать и может это делать.

Особенно нашим диванным специалистам, которые сыпали критику в адрес Сергея в начале сезона, он смог все показать. Я очень рад за него», – заявил главный тренер сборной России.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок

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