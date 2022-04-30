Министр спорта РФ: «ЦСКА поддержал великие традиции легендарной отечественной и армейской хоккейной школы»

Министр спорта РФ поздравил ЦСКА с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

В финале московская команда обыграла «Металлург» (4-3 в серии).

«Поздравляю ЦСКА с победой в финальной серии и завоеванием Кубка Гагарина! Московский клуб второй раз в истории стал обладателем главного трофея лиги.

Хотел бы отметить большую волю к победе хоккеистов ЦСКА: они уступали в финальной серии со счетом 1-3, но благодаря огромному желанию победить и мастерству переломили ситуацию и в решающем седьмом матче взяли верх над сильными и опытными соперниками.

«Металлург» показал в сезоне выдающуюся игру, прекрасно выступил в финальной серии и был, безусловно, достоин победы.

Поздравляю с чемпионством руководство ЦСКА и тренерский штаб красно-синих во главе с главным тренером , в прошлом хоккеистом сборной России и трехкратным чемпионом мира. Он сумел вдохновить свою команду на победу, помог игрокам поверить в свои силы, изменить ход финальной серии и выиграть трофей.

ЦСКА поддержал великие традиции легендарной отечественной и армейской хоккейной школы.

И, конечно, поздравляю с успехом клуба болельщиков ЦСКА – в том числе благодаря их горячей поддержке команда одержала эту блестящую победу», – сказал Олег Матыцин.

«Теперь можно и выпить!». ЦСКА отмечает чемпионство в Магнитогорске