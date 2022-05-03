Вайсфельд о Федорове: «Выиграет пять раз подряд, тогда можно говорить, что он гениальный тренер»

Леонид Вайсфельд оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

– Наставник ЦСКА Сергей Федоров добился успеха в дебютный для себя сезон в роли главного тренера. Одни говорят, что это дискредитация профессии, а вот наставник сборной Алексей Жамнов, наоборот, считает, что Федоров заткнул диванных критиков и показал, что он на своем месте. Вам какая точка зрения ближе?

– Я, кстати, прочитал интервью Жамнова, которое вы упомянули, и очень удивился. Не слышал, чтобы о Федорове говорили плохо. Мол, да кто этот Федоров такой, откуда он взялся. Скорее высказывались определенные сомнения.

Очевидно же: когда топовую команду доверяют человеку без тренерского опыта – это риск. О каких диванных экспертах говорил Жамнов, я уж не знаю, может, я что-то неправильно понял.

Повторюсь, никто не называл назначение Федорова ошибкой. Я бы о другом хотел сказать. Меня тут на днях журналист спросил: а что это, у нас новый гениальный тренер появился? Ну подождите. При всем уважении к Федорову, к той великолепной работе, которую он сделал, он выиграл только один раз. Вот выиграет, к примеру, пять раз подряд, тогда да, можно говорить, что он гениальный тренер.

Это не отменяет того, что Федоров, опять же, проделал великолепную работу. Признаюсь, я сам скептически относился к его назначению. Но Сергей сработал великолепно, – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок