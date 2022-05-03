Вайсфельд о Федорове: «Выиграет пять раз подряд, тогда можно говорить, что он гениальный тренер»

Теги ЦСКА Леонид Вайсфельд Алексей Жамнов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

– Наставник ЦСКА Сергей Федоров добился успеха в дебютный для себя сезон в роли главного тренера. Одни говорят, что это дискредитация профессии, а вот наставник сборной Алексей Жамнов, наоборот, считает, что Федоров заткнул диванных критиков и показал, что он на своем месте. Вам какая точка зрения ближе?

– Я, кстати, прочитал интервью Жамнова, которое вы упомянули, и очень удивился. Не слышал, чтобы о Федорове говорили плохо. Мол, да кто этот Федоров такой, откуда он взялся. Скорее высказывались определенные сомнения.

Очевидно же: когда топовую команду доверяют человеку без тренерского опыта – это риск. О каких диванных экспертах говорил Жамнов, я уж не знаю, может, я что-то неправильно понял.

Повторюсь, никто не называл назначение Федорова ошибкой. Я бы о другом хотел сказать. Меня тут на днях журналист спросил: а что это, у нас новый гениальный тренер появился? Ну подождите. При всем уважении к Федорову, к той великолепной работе, которую он сделал, он выиграл только один раз. Вот выиграет, к примеру, пять раз подряд, тогда да, можно говорить, что он гениальный тренер.

Это не отменяет того, что Федоров, опять же, проделал великолепную работу. Признаюсь, я сам скептически относился к его назначению. Но Сергей сработал великолепно, – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок

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