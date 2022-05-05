Генменеджер «Динамо» об обмене Шипачева и Войнова: «Принят новый вектор развития, направленный на оптимизацию бюджета»

высказался об уходе из «Динамо» и .

Игроки перешли в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию.

«Расставание с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым – тяжелое решение для московского «Динамо».

Вадим за несколько лет сделал очень многое для клуба и его развития. Помимо огромного количества рекордов которые переписал Вадим в истории «Динамо», он был примером для молодых игроков и подрастающего поколения.

Вячеслав в этом сезоне показал высочайший уровень игры, был лидером в плей-офф. К сожалению, текущая ситуация диктует свои условия и клубом принят новый вектор развития, направленный на оптимизацию бюджета и воспитание собственных молодых кадров. Будем делать ставку на воспитанников нашей академии и на игроков из «Динамо» Санкт-Петербург.

Хочу пожелать игрокам удачи в новой команде. За время выступления в «Динамо» они стали большой частью динамовской семьи!» – сказал генеральный менеджер .

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо в обмен на денежную компенсацию