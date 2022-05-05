Шипачев может заработать 204 млн рублей за сезон в «Ак Барсе» с учетом бонусов («СЭ»)

Зарплата Вадима Шипачева в сезоне-2022/23 составит 95 млн рублей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», всего он может заработать 204 млн рублей за сезон.

Шипачев получит 19 млн рублей, если наберет 20 очков в регулярном чемпионате.

Он также получит 90 млн рублей, если войдет в топ-3 игроков по показателю полезности, голам и набранным очкам.

Ранее стало известно, что обменяло игрока в на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 35-летний Шипачев стал лучшим бомбардиром КХЛ с 67 (24+43) очками в 48 матчах. В 11 матчах Кубка Гагарина на его счету 10 (3+7) баллов.

Вадим Шипачев: «Хотел бы и 300 млн получать. Но в России нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал»