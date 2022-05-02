Вадим Шипачев: «Хотел бы и 300 млн получать. Но в России нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал»

сообщил, что потратило 750 млн рублей за сезон на зарплаты.

– В КХЛ уже второй год действует потолок зарплат. До поздних стадий, как правило, доходят команды, где нет игроков с большими контрактами. С хорошими, но не топ-10 по лиге. Не считаете ли вы, что зарплата Вадима Шипачева мешает «Динамо» подписывать игроков во второе, третье и четвертое звено, которые могли бы помочь выиграть Кубок Гагарина?

– Я был на совете директоров и слышал отчет по сезону. «Динамо» потратило за сезон на зарплаты 750 миллионов рублей. То есть место под потолком было.

Или вы это клоните к тому, что мне нужно пойти на понижение зарплаты? Или вообще уйти из «Динамо»? Я убежден, что если уйдет Шипачев, плюс-минус на эти деньги придет другой игрок.

На самом деле, я прекрасно понимаю, что один игрок не выиграет кубок. Я бы хотел получать и 200 миллионов, и 300. Это нормальное человеческое желание.

Но, во-первых, я прекрасно понимаю, что у нас в лиге есть потолок зарплат и нужно думать об интересах команды. А, во-вторых, мы живем в России, здесь нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал, – сказал нападающий клуба .

Шипачев о зарплатах хоккеистов: «Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами. Айтишники тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман не лезут»