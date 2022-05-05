Шипачев – болельщикам: «Динамо» было, есть и будет! Всегда будьте с командой! Увидимся на ледовых площадках»

Вадим Шипачев поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку.
Ранее стало известно, что московский клуб обменял игрока в «Ак Барс».
«Динамо» – это не про игроков, а про историю и традиции!
Очень рад, что в моей карьере были четыре сезона под флагом с буквой Д. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, тренерский штаб и партнеров по команде за это отличное время!
Болельщикам, которые поддерживали команду на домашних и выездных матчах, – отдельная благодарность и низкий поклон!
Несмотря ни на что, «Динамо» было, есть и будет! Всегда будьте с командой! Увидимся на ледовых площадках!» – написал нападающий.