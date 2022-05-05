Шипачев – болельщикам: «Динамо» было, есть и будет! Всегда будьте с командой! Увидимся на ледовых площадках»

поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку.

Ранее стало известно, что московский клуб обменял игрока в .

– это не про игроков, а про историю и традиции!

Очень рад, что в моей карьере были четыре сезона под флагом с буквой Д. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, тренерский штаб и партнеров по команде за это отличное время!

Болельщикам, которые поддерживали команду на домашних и выездных матчах, – отдельная благодарность и низкий поклон!

Несмотря ни на что, «Динамо» было, есть и будет! Всегда будьте с командой! Увидимся на ледовых площадках!» – написал нападающий.