Агент Толчинского о нежелании игрока ехать в Омск: «Это вбросы, чтобы обострить отношения Сергея с «Авангардом»

Агент Сергея Толчинского прокомментировал слухи о нежелании игрока ехать с «Авангардом» в Омск.

1 мая омский клуб сообщил о подписании нового однолетнего соглашения с 27-летним нападающим.

– Переговоры прошли давно, и мы просто ждали окончания сезона. Сергей высказывал желание остаться в , и клуб этого хотел. Все решилось быстро, спокойно и без нагнетания.

– Соглашение подписано на один год. После этого Толчинский будет пробовать подписать контракт с клубом НХЛ?

– Сейчас об этом что говорить? Команда еще только переезжает в Омск, и дальше будет понятно, что и как.

Пока все спокойно, мы идем в нашем формате договоренностей. О НХЛ еще никакой речи не идет. Сезон закончится, тогда будем думать.

– Как вы относились к информации журналистов, что Толчинский не хотел ехать играть в Омск?

– Даже не знаю, откуда берут такую информацию. Мы с «Авангардом» практически договорились в феврале.

Такую информацию выкладывали люди, которые хотели столкнуть меня и Сергея с клубом, обострить отношения. Это были специальные вбросы, – сказал .