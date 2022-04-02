Агент Толчинского: «Сергей хотел бы остаться в «Авангарде», если не поедет в НХЛ. Мыслей о смене команды не было»

Агент Сергея Толчинского заявил, что хоккеист готов остаться в «Авангарде».
Ранее генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков сообщил, что Толчинский отверг последнее предложение «ястребов» о новом контракте.
– Мы никакое предложение «Авангарда» не отвергали. У нас прошел первый раунд переговоров.
О переходе в другую команду даже разговора не было. Эти горе-инсайдеры кого хочешь поменяют.
Договорились с «Авангардом», что после окончания плей-офф приступим к новым переговорам. Все нормально. Никаких непонятных ситуаций нет. Будем решать в рабочем порядке.
– Толчинский настроен остаться в «Авангарде»?
– Да. Если Сергей не поедет играть в НХЛ, то он хотел бы остаться в «Авангарде». Мыслей о смене команды у него не было.
– За океаном есть какие-то варианты?
– Только когда закончится сезон, станет понятно, что там будет происходить, – заявил Шуми Бабаев.