Толчинский не хочет переезжать в Омск. Это может стать фактором в переговорах с «Авангардом» («Бизнес Online»)

Стало известно, почему Сергей Толчинский может не продлить контракт с «Авангардом».
Как сообщает «Бизнес Online», хоккеист не горит желанием переезжать в Омск, куда «Авангард» вернется в новом сезоне КХЛ.
Отмечается, что этот нюанс может не устраивать игрока в переговорах с клубом о новом контракте.
Действующий контракт Толчинского рассчитан до 30 апреля. Он ограниченно свободный агент.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.
Шуми Бабаев, агент Толчинского, ранее сообщил, что Сергей хотел бы остаться в «Авангарде», если не поедет в НХЛ.