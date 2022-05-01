«Авангард» продлил контракт с Толчинским на год

«Авангард» продлил контракт с форвардом Сергеем Толчинским на год.

27-летний игрок выступает за команду с 2020 года и выиграл с ней Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

В минувшем сезоне форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.

В новом сезоне «Авангард» вернется в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе.

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