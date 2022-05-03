ЧМ-2022. Дивизион 1А. Венгрия сыграет с Южной Кореей, Словения против Литвы

Сегодня стартует чемпионат мира в дивизионе 1А.

В турнире, проходящем в Словении, в Польше, примут участие 5 команд. Две лучшие в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе.

Худшая команда отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши.

ЧМ-2022

Дивизион 1А

Положение команд: Венгрия – 0 (0), Литва – 0 (0), Румыния – 0 (0), Словения – 0 (0), Южная Корея – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.