ЧМ-2022. Дивизион 1В. Польша и Япония разыграют 1-е место, Украина против Эстонии

Польша и Япония разыграют 1-е место на чемпионате мира в дивизионе 1В.
В турнире, проходящем в Польше, принимают участие 5 команд. Победитель в следующем году выступит в дивизионе 1А (подэлитном).
Сборная Сербии вылетела в дивизион 2А. В следующем в году в дивизионе 1В вместо нее сыграет сборная Китая.
ЧМ-2022
Дивизион 1B
Польша – Япония – 17:30
Эстония – Украина – 21:00
Положение команд: Япония – 9 (3), Польша – 8 (3), Украина – 4 (3), Эстония – 3 (3), Сербия – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.