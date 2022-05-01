ЧМ-2022. Дивизион 1В. Польша и Япония разыграют 1-е место, Украина против Эстонии

Польша и Япония разыграют 1-е место на чемпионате мира в дивизионе 1В.

В турнире, проходящем в Польше, принимают участие 5 команд. Победитель в следующем году выступит в дивизионе 1А (подэлитном).

Сборная Сербии вылетела в дивизион 2А. В следующем в году в дивизионе 1В вместо нее сыграет сборная Китая.

ЧМ-2022

Дивизион 1B

Польша – Япония – 17:30

Эстония – Украина – 21:00

Положение команд: Япония – 9 (3), Польша – 8 (3), Украина – 4 (3), Эстония – 3 (3), Сербия – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.