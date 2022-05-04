Пустозеров о сборной: «Ребята шутили, что стал вторым форвардом – вслед за Харламовым, вызванным из Чебаркуля. Хайпанул»

Теги Салават Юлаев Сборная России по хоккею Сергей Зубов Сборная Беларуси по хоккею Валерий Харламов КХЛ товарищеские матчи Алексей Пустозеров Хоккей

Алексей Пустозеров рассказал о том, что его сравнили с Валерием Харламовым. 

Нападающий «Салавата» принял участие в двух товарищеских матчах сборной России с Беларусью в Туле (5:2, 3:2 ОТ). 

– Прежде всего примите поздравления с дебютом в сборной России.

– Спасибо, очень обрадовался вызову в сборную. Нас в «Салавате» ближе к середине апреля уже отпустили в отпуск, но я старался поддерживать форму в родном Чебаркуле – с армейскими хоккеистами из местной «Звезды», под руководством Ильдуса Имамиева.

Ребята шутили, что стал вторым за полвека форвардом – вслед за легендарным Валерием Харламовым, который был вызван в национальную сборную из Чебаркуля. Хайпанул (смеется).

– Как оцените свой дебют?

– Это вопрос к тренерскому штабу Сергея Зубова. Нас с двумя Даниилами, Алалыкиным и Башкировым, объединили в уфимское звено. Алалыкин больше играл в центре, а мы с Башкировым старались постоянно меняться флангами – таковы требования современного хоккея, на что обратили внимание в сборной, – сказал Пустозеров. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные