Пустозеров о сборной: «Ребята шутили, что стал вторым форвардом – вслед за Харламовым, вызванным из Чебаркуля. Хайпанул»

рассказал о том, что его сравнили с Валерием Харламовым.

Нападающий принял участие в двух товарищеских матчах сборной России с Беларусью в Туле (5:2, 3:2 ОТ).

– Прежде всего примите поздравления с дебютом в сборной России.

– Спасибо, очень обрадовался вызову в сборную. Нас в «Салавате» ближе к середине апреля уже отпустили в отпуск, но я старался поддерживать форму в родном Чебаркуле – с армейскими хоккеистами из местной «Звезды», под руководством Ильдуса Имамиева.

Ребята шутили, что стал вторым за полвека форвардом – вслед за легендарным , который был вызван в национальную сборную из Чебаркуля. Хайпанул (смеется).

– Как оцените свой дебют?

– Это вопрос к тренерскому штабу Сергея Зубова. Нас с двумя Даниилами, Алалыкиным и Башкировым, объединили в уфимское звено. Алалыкин больше играл в центре, а мы с Башкировым старались постоянно меняться флангами – таковы требования современного хоккея, на что обратили внимание в сборной, – сказал Пустозеров.