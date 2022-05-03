Третьяк об играх России и Беларуси: «На льду было все, что свойственно международным матчам самого высокого уровня»

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Владислав Третьяк высоко оценил уровень матчей сборных России и Беларуси. 

В обоих товарищеских матчах в Туле победу одержали россияне – 5:2 и 3:2 ОТ.

«Матчи были важны и со спортивной точки зрения, против белорусов играл молодой состав сборной России, многие хоккеисты впервые приняли участие в международных матчах такого уровня. Парни получили бесценный опыт, прочувствовали уровень хоккея, а также познакомились с методиками физической и тактической подготовки, которым их обучает штаб национальной команды.

Я прекрасно знаю, что дебютный матч в свитере сборной остается в памяти хоккеиста на всю жизнь. Надеюсь, что очень многие игроки, которые участвовали в тульских матчах, будут расти, крепнуть, прибавлять в мастерстве и в будущем превратятся в лидеров сборной, способных приносить команде самые престижные победы.

В двух матчах против Белоруссии на льду было все, что свойственно международным матчам самого высокого уровня: скоростные атаки и силовая борьба, попытки реализовать большинство и нервная концовка. Тульским зрителям повезло увидеть даже такое редкое событие, как гол в исполнении вратаря.

Конечно, голкиперы всегда ставят перед собой цель в первую очередь не пропустить, но поразить чужие ворота – тоже очень приятно. Не буду выделять конкретных хоккеистов – молодцами были все, достойно исполняли тренерское задание, стремились постоянно прибавлять как в дисциплине, так и в креативе, потому и добились победного счета.

Но и белорусы выглядели достойно, здорово, демонстрировали настоящий спортивный характер, пользу из этих матчей извлекли обе команды», – сказал президент ФХР. 

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