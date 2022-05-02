Сергей Телегин: «Важно играть за сборную России с любыми соперниками, потому что матчи за сборную – самое важное. Это же сборная»

рассказал о контрольных играх со сборной Беларуси.

одержала две победы – 5:2 и 3:2 в овертайме.

– Сейчас у нас собралась такая команда, в которой, можно сказать, все лидеры. Мы все вместе, и у нас нет разделения – кто выше, а кто ниже. Все в команде на одной волне.

Специально интригу не создавали, просто так получилось. Где-то усталость, где-то волнение, где-то нервы сдавали. Будем улучшать игру.

– Нужно ли играть такие матчи, когда нет чемпионата мира для России?

– Да нет, это даже не обсуждается.

Сборная – это сборная. В любом случае важно играть за сборную с любыми соперниками, потому что игры за сборную – самое важное. Это же сборная, – сказал защитник сборной России и «Трактора».