«Ак Барс» подписал контракт с Хафизуллиным на 2 года

«Ак Барс» подписал контракт с защитником на 2 года.

33-летний игрок является воспитанником казанского клуба, но за основную команду до этого провел только 4 матча в 2 сезонах (2006/07 и 2010/11).

В минувшем сезоне Хафизуллин играл за .

Он набрал 7 (2+5) очков в 34 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+4». В 11 матчах плей-офф добавил 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 4».

«Динар – опытнейший защитник для первых двух пар, умеющий играть в обороне и в атаке, он отлично владеет шайбой и прекрасно видит площадку. Мы рады, что наш воспитанник вновь наденет форму и будет защищать цвета родного клуба.

Его чемпионский опыт, лидерские качества и надёжность в обороне точно помогут команде в новом сезоне», – сказал генменеджер казанцев Марат Валиуллин.