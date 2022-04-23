Галиев согласовал возвращение в «Ак Барс». С Хафизуллиным есть договоренность о контракте на 2 года («Бизнес Online»)

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Станислав Галиев заинтересован вернуться в «Ак Барс» из «Динамо».

По данным «Бизнес Online», нападающий хочет вернуться в казанский клуб. 

При этом между игроком и клубом уже есть принципиальное согласие на переход. Вероятно, хоккеиста не устраивает нестабильная ситуация в московском «Динамо».

Как добавляет издание, «Ак Барс» договорился подписании соглашения на два года с защитником Динаром Хафизуллиным. Официально об этом будет объявлено после 30 апреля, когда у Хафизуллина закончится действующий контракт с «Салаватом Юлаевым».

Также казанцы работают по трансферам Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, но говорить, что все вопросы уже решены, слишком рано.

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