Галиев согласовал возвращение в «Ак Барс». С Хафизуллиным есть договоренность о контракте на 2 года («Бизнес Online»)

Станислав Галиев заинтересован вернуться в «Ак Барс» из «Динамо».
По данным «Бизнес Online», нападающий хочет вернуться в казанский клуб.
При этом между игроком и клубом уже есть принципиальное согласие на переход. Вероятно, хоккеиста не устраивает нестабильная ситуация в московском «Динамо».
Как добавляет издание, «Ак Барс» договорился подписании соглашения на два года с защитником Динаром Хафизуллиным. Официально об этом будет объявлено после 30 апреля, когда у Хафизуллина закончится действующий контракт с «Салаватом Юлаевым».
Также казанцы работают по трансферам Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, но говорить, что все вопросы уже решены, слишком рано.