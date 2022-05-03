Третьяк о посещаемости КХЛ: «Не знаю, как Великобритания оказалась выше России. Пандемия у нас была, поэтому люди не ходили. Неужели непонятно?»

высказался о том, что КХЛ заняла седьмое место в Европе по посещаемости.

«Ну и что, что Швейцария на первом месте по посещаемости? Я не знаю, как Великобритания оказалась выше России по этому показателю.

Пандемия у нас была, поэтому люди не ходили и был запрет. Неужели непонятно?» – сказал президент .

КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22

Фетисов о посещаемости КХЛ: «Печально. В европейских лигах нет клубов-олигархов, я так понимаю»