Фетисов о посещаемости КХЛ: «Печально. В европейских лигах нет клубов-олигархов, я так понимаю»

расстроен тем, что КХЛ заняла седьмое место в Европе по посещаемости.

«Не может такого быть, чтобы в Великобритании была посещаемость больше, чем в России! Там хоккея нет. Этот вопрос нужно задать руководству КХЛ прежде всего. Печально, если так и есть на самом деле. Пока спортивный принцип не будет главным, не будет равных возможностей.

Я так понимаю, во всех европейских лигах нет клубов-олигархов, фантастических преимуществ кого-то. Хороший пример для КХЛ в этих непростых условиях наконец-то прийти к главному решению: чтобы у всех были равные возможности. Перестать забирать налево и направо игроков из команды КХЛ по надуманным признакам и еще много чего.

Если это так на самом деле – то это очень печальный показатель. Очень печальный, который меня очень расстроил», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22

«Берн» – самый посещаемый клуб в Европе, СКА – 35-й, ЦСКА – 77-й