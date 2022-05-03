Плющев о словах Валльмарка: «Когда здесь им платят деньги, все хорошо. Но когда они пересекают границу, сразу начинают выдумывать»

Владимир Плющев прокомментировал слова экс-форварда ЦСКА Лукаса Валльмарка о КХЛ.

Нападающий сказал, что ноги его не будет в лиге. В марте швед расторг контракт с московским клубом, выплатив ему компенсацию.

«Это даже не позиция. Все течет по одному сценарию. Когда здесь им платят деньги, у них все хорошо. Но когда они пересекают границу, то они сразу начинают придумывать и выдумывать. Так было у нас и с тренерами.

Я здесь ничему не удивляюсь. Они отрабатывают то, что им сказали делать там. Это они и делают», – сказал бывший главный тренер сборной России.