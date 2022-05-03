«Ноги моей в КХЛ больше не будет. Не могу поддерживать то, что происходит». Экс-форвард ЦСКА Валльмарк об уходе из клуба

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Экс-форвард ЦСКА Лукас Валльмарк сказал, что ноги его не будет в КХЛ. 

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«В то время у меня в голове проносилось очень много мыслей. Действительно ли я в безопасности в этом городе? Клуб тесно связан с правящим режимом. Я чувствовал, что не хочу быть частью всего этого. Моя семья в Швеции проводила бессонные ночи. Я просто хотел уйти. 

Я поговорил с клубом, они услышали, что я не хочу оставаться. Я больше не был прежним Лукасом. Все изменилось. 

Это было болезненно с финансовой точки зрения. Но я чувствовал, что не могу больше быть в КХЛ. Не могу поддерживать то, что происходит. Ноги моей больше там не будет. Это я могу сказать твердо», – сказал Валльмарк в интервью SVT. 

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