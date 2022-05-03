«Ноги моей в КХЛ больше не будет. Не могу поддерживать то, что происходит». Экс-форвард ЦСКА Валльмарк об уходе из клуба

Экс-форвард ЦСКА Лукас Валльмарк сказал, что ноги его не будет в КХЛ.

В марте швед расторг контракт с московским клубом, выплатив ему компенсацию.

«В то время у меня в голове проносилось очень много мыслей. Действительно ли я в безопасности в этом городе? Клуб тесно связан с правящим режимом. Я чувствовал, что не хочу быть частью всего этого. Моя семья в Швеции проводила бессонные ночи. Я просто хотел уйти.

Я поговорил с клубом, они услышали, что я не хочу оставаться. Я больше не был прежним Лукасом. Все изменилось.

Это было болезненно с финансовой точки зрения. Но я чувствовал, что не могу больше быть в . Не могу поддерживать то, что происходит. Ноги моей больше там не будет. Это я могу сказать твердо», – сказал Валльмарк в интервью SVT.