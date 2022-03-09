Цегларик и Валльмарк могут перейти в «Лулео». Клуб заинтересован в возвращении форвардов

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы чемпионат Швеции Лулео КХЛ Лукас Валльмарк Петер Цегларик Хоккей

Петер Цегларик и Лукас Валльмарк могут вернуться в «Лулео».

Об этом сообщает HockeyNews.se.

Валльмарк ранее расторг контракт с ЦСКА по собственной инициативе.

В нынешнем сезоне КХЛ он набрал 19 (8+11) очков в 31 матче.

Цегларик играет за «Авангард». В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (14+11) очков. В плей-офф на его счету 3 передачи в 4 играх.

Ранее нападающие выступали за «Лулео».

«Они знают, что мы заинтересованы», – сказал генеральный менеджер «Лулео» Стефан Нильссон в интервью NSD.

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