Цегларик и Валльмарк могут перейти в «Лулео». Клуб заинтересован в возвращении форвардов

Петер Цегларик и Лукас Валльмарк могут вернуться в «Лулео».
Об этом сообщает HockeyNews.se.
Валльмарк ранее расторг контракт с ЦСКА по собственной инициативе.
В нынешнем сезоне КХЛ он набрал 19 (8+11) очков в 31 матче.
Цегларик играет за «Авангард». В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (14+11) очков. В плей-офф на его счету 3 передачи в 4 играх.
Ранее нападающие выступали за «Лулео».
«Они знают, что мы заинтересованы», – сказал генеральный менеджер «Лулео» Стефан Нильссон в интервью NSD.