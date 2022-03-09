Цегларик и Валльмарк могут перейти в «Лулео». Клуб заинтересован в возвращении форвардов

и Лукас Валльмарк могут вернуться в «Лулео».

Об этом сообщает HockeyNews.se.

Валльмарк ранее расторг контракт с по собственной инициативе.

В нынешнем сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 31 матче.

Цегларик играет за . В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (14+11) очков. В плей-офф на его счету 3 передачи в 4 играх.

Ранее нападающие выступали за «Лулео».

«Они знают, что мы заинтересованы», – сказал генеральный менеджер Стефан Нильссон в интервью NSD.