Федоров об уходе Валльмарка и Нордстрема: «Хотелось бы пожелать им мира и спокойствия. Рад, что они воссоединились с родными в такой ситуации»

прокомментировал уход из ЦСКА шведов Лукаса Валльмарка и .

– По ходу серии из ЦСКА уехали два шведских легионера – Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем. Это стало для вас сюрпризом? И как их смогли в третьем звене заменить Тахир Мингачев и .

– По Лукасу и Юакиму – ребята сделали для нас все что могли. Они приняли определенные решения.

Мы находились в начале серии первого раунда, и к этому ничего не могу добавить. Просто хотелось бы пожелать им мира и спокойствия.

Я рад, что они воссоединились со своими родными и близкими в такой ситуации. Больше этого ничего не скажешь.

О молодых ребятах – это работа в прогрессе, она всегда будет продолжаться. Плей-офф для молодежи – всегда что-то новое, интенсивное. Они тоже давно не играли. Но в те моменты, когда они выходили на лед в предыдущей серии, они смотрелись достаточно неплохо.

Мы с ними продолжим работу. Но опыт – дело наживное, его не купишь. Так что здесь будут играть роль воля, характер, самообладание. И эта реакция именно на льду. Быстрота их восприятия в определенных моментах. Пока они с этим справляются.

– Какие новости по капитану Сергею Андронову и защитнику ?

– Сергей продолжает восстановительные мероприятия. Весьма удачно, и я надеюсь, что скоро он выздоровеет, присоединившись к команде.

Даррен на данный момент тренируется в общей группе без ограничений. Мы внимательно следим за его прогрессом, – сказал главный тренер .