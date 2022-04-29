Вячеслав Быков: «ЦСКА может выиграть Кубок Гагарина. У Федорова колоссальный опыт, он много финалов играл»

считает, что ЦСКА может выиграть .

Московский клуб победил в шестом матче решающей серии плей-офф с (2:1) и сравнял счет (3-3). Теперь обладатель трофея определится в седьмом матче.

«В моем тренерском опыте была такая история, когда мы в СКА отыгрались с 0-3 и выиграли серию. Поэтому, я считаю, что в этот раз команда ЦСКА тоже может повторить ее и выиграть Кубок Гагарина.

У Сергея Федорова колоссальный опыт игрока, он много финалов играл. Он знает, как играть и как себя настраивать в таких ситуациях», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В финале Кубка Гагарина будет седьмой матч! ЦСКА быстро забил два и дотерпел до конца