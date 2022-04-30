Быков о Федорове: «Он может стать следующей легендой тренерского цеха»

Вячеслав Быков прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.
Команда обыграла «Металлург» (4:1) в седьмом матче и выиграла серию со счетом 4-3.
«Открываю шампанское, участвовал в этой победе как болельщик, молодцы, других слов и не скажешь.
Очень рад и счастлив за друга и коллегу Сергея Федорова, с которым играли и потом работали в сборной. Талантливые люди – талантливые во многих ипостасях. Можно только порадоваться, что армейский клуб имеет такого тренера, который может стать следующей легендой тренерского цеха.
Я также хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА, которые переживали, болели у телевизоров, передавали свои флюиды команде», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.
Федоров выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне в роли главного тренера
Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок