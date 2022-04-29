Вячеслав Быков: «Шансы на победу в Кубке Гагарина сейчас примерно 50 на 50. Обе команды на ходу»

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмого матча между ЦСКА и .

Московский клуб выиграл шестой матч решающей серии Кубка Гагарина (2:1) и сравнял счет (3-3). Теперь обладатель трофея определится в седьмом матче.

«Хорошая игра, поздравляю армейцев с победой. ЦСКА заслуженно победили в матче, давили, могли забивать больше, не реализовывали большинство, но остается результат – победа.

У армейцев эта финальная серия вообще складывается довольно напряженно, проигрывали 3-1, но команде хватило сил и выдержки, чтобы дойти до седьмого матча.

Шансы на победу в Кубке сейчас примерно 50 на 50, сложно давать какие-то прогнозы на главный матч финала, обе команды на ходу и уверен, что покажут нам бескомпромиссный хоккей в Магнитогорске», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В финале Кубка Гагарина будет седьмой матч! ЦСКА быстро забил два и дотерпел до конца