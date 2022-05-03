Жамнов о том, что Федотов здорово раскрылся: «Дай ему бог! Основным голкипером на Олимпиаде был, теперь Кубок Гагарина выиграл»

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Алексей Жамнов поделился мыслями о вратаре Иване Федотове.

– Если смотреть с декабря, как же здорово раскрылся вратарь Иван Федотов!

– Дай ему бог! Основным голкипером на Олимпиаде был, теперь Кубок Гагарина выиграл.

– У него получится в «Филадельфии» в следующем сезоне?

– Надеюсь. Это только от него зависит.

– Сложно забивать вратарю, чей рост 202 см?

– А это не от роста зависит, а от мастерства. Желаю ему удачи! – сказал главный тренер сборной России.

Федотов продолжит карьеру в НХЛ: «Приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Теперь могу сделать шаг вперед»

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