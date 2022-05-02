Алексей Жамнов: «Не смотрю целиком матчи НХЛ, слежу по статистике. Мне даже тяжело назвать фаворита Кубка Стэнли»

признался, что целиком не смотрит матчи НХЛ.

– Вам удается следить за НХЛ? Перед Олимпиадой вы даже в турне ездили в Северную Америку, отсматривали игроков.

– На самом деле слежу только по статистике, улавливаю какие-то игровые моменты. Целиком матчи уже не смотрю, если честно.

– получил травму за неделю до старта плей-офф. Тревожно?

– Посмотрим, что будет в серии с «Флоридой». Плей-офф – это такое время, когда возвращаются даже травмированные. И мы знаем, как Саня умеет играть на морально-волевых.

– Кто возьмет ?

– Мне тяжело сейчас даже фаворита назвать.

Вот после первого раунда будет уже более-менее понятно, кто может претендовать на титул чемпионов, – сказал главный тренер сборной России.

Овечкин vs Барков, Капризов vs Тарасенко, Кучеров vs Мэттьюс. Нас ждет особенный плей-офф НХЛ – жара уже в первом раунде