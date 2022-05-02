Жамнов не отказывался тренировать сборную: «Решили, что на игры поедет молодежная команда, повезет ее Зубов. Никто меня с должности не снимал»

сообщил, что не отказывался тренировать сборную России.

Ранее появились данные о том, что Жамнов отказался тренировать сборную России во время майских товарищеских матчей

«Я ни от чего не отказывался.

Перед этими играми у меня был разговор с (президент ) и с Дмитрием Курбатовым (исполнительный директор ФХР).

Было принято решение, что на эти игры поедет молодежная команда. И повезет ее Зубов. Никто меня с должности не снимал.

После праздников я буду встречаться с руководителями и стану понимать, как все дальше будет складываться», – сказал главный тренер национальной команды.