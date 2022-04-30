Федотов продолжит карьеру в НХЛ: «Приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Теперь могу сделать шаг вперед»

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Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина сообщил, что продолжит карьеру в НХЛ.

Вратарь был выбран «Филадельфией» на драфте-2015 под 188-м номером.

– Вы уезжаете в «Филадельфию»? Это новый вызов.

– Безусловно. Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперед.

Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь.

– Вы станете самым высоким вратарем в НХЛ, на два сантиметра выше Микко Коскинена.

– Главное, чтобы и по игре тоже был на два сантиметра выше, – сказал голкипер ЦСКА.

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