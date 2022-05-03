Татьяна Тарасова о ЦСКА: «Этот Кубок Гагарина оказывается достижением. Раньше почти каждый год ЦСКА побеждал в чемпионате СССР»

Татьяна Тарасова отреагировала на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.
Московская команда обыграла магнитогорский «Металлург» в решающем седьмом матче со счетом 4:1, счет в серии – 4-3.
«Раньше почти каждый год ЦСКА побеждал в чемпионате СССР, а теперь этот Кубок Гагарина оказывается достижением.
В любом случае я очень рада, поздравляю всех хоккеистов, тренерский штаб и болельщиков. Можно собраться и каждый год так выступать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории КХЛ.
Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок