Татьяна Тарасова о ЦСКА: «Этот Кубок Гагарина оказывается достижением. Раньше почти каждый год ЦСКА побеждал в чемпионате СССР»

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Татьяна Тарасова отреагировала на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

Московская команда обыграла магнитогорский «Металлург» в решающем седьмом матче со счетом 4:1, счет в серии – 4-3.

«Раньше почти каждый год ЦСКА побеждал в чемпионате СССР, а теперь этот Кубок Гагарина оказывается достижением.

В любом случае я очень рада, поздравляю всех хоккеистов, тренерский штаб и болельщиков. Можно собраться и каждый год так выступать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории КХЛ.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок

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