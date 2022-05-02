назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 3 победы в 7 матчах. Он отразил 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,98. Кошечкин сыграл 2 матча на ноль, а его сухая серия (156 минут и 34 секунды) стала рекордной для финалов Кубка Гагарина.

Лучшим защитником стал из ЦСКА. Он набрал 4 (1+3) очка в 7 играх. Нестеров завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету 9 силовых приемов и 8 заблокированных бросков. В среднем он проводил на льду 24 минуты и 57 секунд.

Лучшим нападающим признан Филипп Майе («Металлург»), набравший 6 (2+4) очков в 7 матчах. Майе совершил 2 силовых приема, заблокировал 3 броска и один раз заработал удаление для своей команды.

Лучшим новичком стал Тахир Мингачев ( ), сыгравший в 6 матчах финала при среднем игровом времени 6 минут и 54 секунды. На его счету 5 силовых приемов, один заблокированный бросок и одно заработанное для команды удаление.