Кошечкин, Нестеров и Майе – лучшие игроки финала Кубка Гагарина, Мингачев – лучший новичок

Теги Металлург Мг ЦСКА рейтинги Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Никита Нестеров Тахир Мингачев Филипп Майе Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург»), одержавший 3 победы в 7 матчах. Он отразил 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,98. Кошечкин сыграл 2 матча на ноль, а его сухая серия (156 минут и 34 секунды) стала рекордной для финалов Кубка Гагарина. 

Лучшим защитником стал Никита Нестеров из ЦСКА. Он набрал 4 (1+3) очка в 7 играх. Нестеров завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету 9 силовых приемов и 8 заблокированных бросков. В среднем он проводил на льду 24 минуты и 57 секунд.

Лучшим нападающим признан Филипп Майе («Металлург»), набравший 6 (2+4) очков в 7 матчах. Майе совершил 2 силовых приема, заблокировал 3 броска и один раз заработал удаление для своей команды.

Лучшим новичком стал Тахир Мингачев (ЦСКА), сыгравший в 6 матчах финала при среднем игровом времени 6 минут и 54 секунды. На его счету 5 силовых приемов, один заблокированный бросок и одно заработанное для команды удаление.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные