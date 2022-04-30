Юрий Новиков: «Игра ЦСКА служит образцом и учебником. Федоров поднял престиж отечественного хоккея и достоин тренировать в НХЛ»

считает, что Сергей Федоров достоин тренировать в .

обыграл (4-3 в серии) в семи матчах в финале Кубка Гагарина, отыгравшись с 1-3.

«Это вообще был один из лучших финалов в истории! Сегодня я просто гордился нашим хоккеем.

Хотелось бы знать того, кто решился назначить Федорова вместо Никитина – это ведь вообще не вязалось. Я отмечал, что это правильно и смело. Насколько этот руководитель велик! Мы должны знать таких героев. Назначить Федорова главным тренером было судьбоносным решением. Кадры решают все.

Финал меня просто поразил, а особенно первый период. Как сильно играл ЦСКА, я такой игры не видел. ЦСКА провел лучший матч: по содержанию, по самоотдаче – по всем компонентам!

Я под впечатлением. Такая игра может служить образцом и учебником для аналитики, дальнейшего развития хоккея. Так полностью переиграть «Металлург» – это великая победа для ЦСКА.

Федоров поднимал над головой Кубок Стэнли, а теперь хотелось бы спросить: как по весу ? Федоров и ЦСКА подняли победу в Кубке Гагарина на уровень Кубка Стэнли.

Федоров поднял престиж нашего отечественного хоккея и достоин тренировать команду НХЛ.

НХЛ нуждается в таких великих тренерах, великих игроках, как Федоров. Это нужно мировому хоккею – я в этом убежден», – заявил заслуженный тренер России.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок