Кареев стал вице-чемпионом Финляндии с ТПС. Вратарь сделал 4 шатаута в 18 матчах плей-офф

Вратарь Андрей Кареев стал вице-чемпионом Финляндии с , у него 4 шатаута в плей-офф.

Его клуб уступил в финальной серии «Таппаре» (1-4).

Кареев провел в плей-офф 18 матчей, в которых одержал 9 побед при 4 шатаутах. Он отражал 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,88.

В 50 матчах регулярного чемпионата он одержал 25 побед при 5 матчах на ноль (92,1% отраженных, 2,02 коэффициент надежности).

Форварды Владислав и Вячеслав Ушенины провели за ТПС по 1 матчу в плей-офф. Один из фаворитов драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски отметился 7 (2+5) очками в 18 играх.

ТПС проиграл в финале второй год подряд, взяла первый титул с 2017 года.