«Салават» сделал предложение вратарю ТПС Карееву. Он оформил 5 шатаутов в Финляндии в этом сезоне

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Вратарь Андрей Кареев может вернуться в «Салават Юлаев».

По информации «ГорОбзор.Ру», уфимский клуб сделал контрактное предложение 27-летнему голкиперу.

С 2020 года российский вратарь выступает в чемпионате Финляндии за ТПС.

В нынешнем сезоне Кареев провел 50 матчей в финской лиге, одержал 25 побед, сделал 5 шатаутов, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Права на игрока в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву», за которой Кареев играл на протяжении трех сезонов – с сезона-2017/18 по 2019/20.

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